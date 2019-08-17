أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، على سؤال أحد المواطنين، قال فيه "ما صحة ما يقوله البعض إن السماء ليست فضاء مفتوحا، وأن لها أبواب معدودة لا يمكن العروج إلا من خلالها، وبالتالي هناك أسباب علمية وراء أن الرسول عُرج به إلى السماء من المسجد الأقصى وليس مكة؟".

وقال "جمعة"، خلال إحدى جلسات العلم التي نُشرت على صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن الإجابة على هذا السؤال بالتحديد سنعرفها يوم القيامة، "أول ما هعرف الإجابة هنجتمع في الجنة إن شاء الله ونقول".

وأضاف، "الفلكيين بيقولوا إن هناك بوابات للسماء وأن هناك طرق في الفضاء، حاجة مشفنهاش نستنى يوم القيامة، ويارب نكون كلنا في الجنة".