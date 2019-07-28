فيديو.. علي جمعة: يجوز للإنسان دخول الحمام بقلادة بها آيات قرآنية

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين في إحدى جلسات العلم، والذي قال "أرتدي قلادة فيها بعض الآيات القرآنية فهل يجوز دخول الحمام بها؟".

وقال "جمعة"، خلال الفيديو المنشور على صفحته الرسمية على "يوتيوب": "قال العلماء، إذا خفتم أن تضيع هذه القلادة فليضعها الإنسان في صدره من غير حرج ويدخل بها الحمام حفاظًا عليها".

وكان الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أكد أن دخول الخلاء (الحمام) بخاتم مكتوب عليه آيات قرآنية "محمد رسول الله" أمر "جائز".

وأضاف "عمران": "دورات المياه التى نعهدها الآن فى منازلنا مختلفة تمامًا عن الحمامات ودورات المياه التى كانت فى العهود السابقة، فهذه الأماكن أصبح يراعى فيها النظافة عن السابق، فلذلك دخول هذه الأماكن بالخاتم المنقوش عليه محمد رسول الله أو منقوش عليها آيات من القرآن الكريم، جائز".