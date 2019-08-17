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أحدث الأخبار

إحالة 15 طبيباً وموظفاً بمستشفى الصدر في كفر الشيخ للتحقيق  

إحالة 15 طبيباً وموظفاً بمستشفى الصدر في كفر الشيخ للتحقيق  

سوسن بدر ومحمود حميدة في افتتاح "القومي للمسرح"

سوسن بدر ومحمود حميدة في افتتاح "القومي للمسرح"

ضبط 5 لتلاعبهم في أسعار السجائر وحصص الدقيق بالغربية

ضبط 5 لتلاعبهم في أسعار السجائر وحصص الدقيق بالغربية

منها "أليس فى بلاد العجائب" .. 3 كتب جديدة عن بيت الياسمين

منها "أليس فى بلاد العجائب" .. 3 كتب جديدة عن بيت الياسمين

هندية تحمل توأمها في بطنها منذ 17 عاما

هندية تحمل توأمها في بطنها منذ 17 عاما

قبل إشارة السيسي لها.. إجراءات واجهت بها الدولة التعديات على أراضيها

قبل إشارة السيسي لها.. إجراءات واجهت بها الدولة التعديات على أراضيها

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قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

كينج مريوط.. منطقة الصفوة تتجه لـ التقنين بأمر السيسي

كينج مريوط.. منطقة الصفوة تتجه لـ التقنين بأمر السيسي

يفتتح فيها السيسي الصوب الزراعية.. تعرف على قاعدة محمد نجيب العسكرية

يفتتح فيها السيسي الصوب الزراعية.. تعرف على قاعدة محمد نجيب العسكرية

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