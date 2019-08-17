استنكر الإعلامي نشأت الديهي، عدم إنتاج أعمال درامية وأغاني وطنية تواكب ما يحدث من إنجازات في الوقت الحالي، لدرجة أنه لا يجد أغاني وطنية جديدة يبدأ بها برنامجه، "أنا بذيع أغاني من نص قرن للعندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأوضح "الديهي"، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية حدث يستحق أن نفرد له أعمالا درامية وفنية، وأن يكون هناك إشادة بها، "لكننا لم نرى لها أثر على الأرض في القوى الناعمة لمصر متمثلة في الفن والموسيقى والدراما".

وتابع: "واقع الدولة والإنجازات يسير أضعاف أضعاف القوة الناعمة المصرية".