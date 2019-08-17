محافظ الغربية: نقل 7 آلاف طن قمامة في 5 أيام إلى مصانع التدوير

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على متابعته لأعمال رفع القمامة من شوارع المحافظة، وانتظام العمل خلال الثلاث ورديات يوميا للحفاظ على نظافة الشوارع، ومنع تكوين أكوام وتراكمات.

وأضاف "السعيد" في بيان صحفي، اليوم، أن مراكز المدن والأحياء نقلت ما يزيد عن 7 آلاف طن قمامة من الشوارع إلى مصانع التدوير بدفرة والمحلة الكبرى، ونقاط الترحيل بكل مركز لنقل المتبقي منها إلى المدفن الصحي بالسادات.

حيث أوضح المحافظ أنه جرى نقل 551 طنا من حي أول طنطا، و441 طنا من حي ثانِ طنطا، و504 طنا من مركز طنطا، و350 طنا من مركز السنطة، و950 طنا من مركز ومدينة زفتى، و450 طنا من مركز ومدينة بسيون، و480 طنا من مركز ومدينة كفرالزيات، و325 طنا من مركز ومدينة قطور، و800 طنا من مركز المحلة الكبرى، و650 طنا من حي أول المحلة الكبرى، و775 من حي ثانِ المحلة الكبرى، و920 طنا من مركز ومدينة سمنود.

وأصدر المحافظ توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وعدم اقتصارها على الشوارع الرئيسية فقط للحفاظ على المظهر الجمالي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين في إشغال الشوارع.