"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة المطعم السوري بالإسكندرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن استغاثة السيدة المسنة ضد المطعم السوري في الإسكندرية، وصلت أمس الأول، وبالفعل استجاب الوزير اللواء محمود الشعراوي، وأعطى الأوامر للزملاء في الإسكندرية للتدخل القانوني.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حملة مكبرة نزلت للمطعم متضمنة "الصحة، والحي، والشرطة، والأمن الصناعي".

وأشار إلى انه سبق وأن شاهد شخصيا هذا المطعم، وبالفعل كانت هناك طاولات في الشارع والكثير من اللافتات المعلقة دون وجه حق، كما أن هناك ممرا بين عقارين كان يستخدمه ويغلقه.

من الاستغاثة للإغلاق.. القصة الكاملة لأزمة المطعم السوري في الإسكندرية

وأكد ضرورة التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكاوى، خلال الرقم الساخن 15330، وسيتم حل المشاكل بسرعة، مشيرًا إلى أن الوزير اتخذ الإجراءات اللازمة ضد الموظفين الذين ثبت إهمالهم وتقصيرهم بشأن الواقعة.

وقرر اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، غلق المطعم السوري بعد استغاثة سيدة سكندرية تسكن أعلاه، والتي قالت في فيديو نشته ابنتها على فيس بوك، إنها تتضرر منه، حيث تم تشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخالفات جسيمة به.