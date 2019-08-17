من الاستغاثة لإغلاق المحل.. القصة الكاملة لاستغاثة مسنة من مطعم سوري

حرارة مرتفعة ورائحة كريهة وعدم احترام لمواعيد العمل.. أسباب جعلت سيدة مُسنة من محافظة الإسكندرية تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تضررها من وجود أحد المطاعم السورية أسفل شقتها التي تقع الطابق الأول بعقار في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وهو ما شهد تفاعلا ورواجا كبيرا، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بحقها.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة للسيدة السكندرية في التقرير التالي:

إسكندرانية تستغيث لتضررها من مطعم سوري: "مش عارفين نقعد في بيتنا"

استغاثت سيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من سوري يملك مطعما في محافظة الإسكندرية، بسبب وجود المطبخ خارج المطعم، واستخدامه "بوتاجاز 10 شعلة"، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمحيط المنزل، وانتشر هاشتاج "حق المصرية يا ريس" كالنار في الهشيم بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تضامنا مع السيدة المصرية.

ونشرت سيدة تُدعى "شيرين"، مقطع فيديو لوالدتها تستغيث فيه بالرئيس السيسي، قائلةً: "السوريين فتحنا لهم بلدنا، يرضيك يعملوا فينا كده؟!، أنا انتخبتك مرة واتنين وأنا بمشي على كرسي متحرك، متسيبش السوريين يطلعونا من بيتنا".

فيديو.. صاحب المطعم السوري يوبخ السيدة المتضررة من محله

ونشرت نجلة السيدة السكندرية "شيرين"، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر فيه مالك المحل السوري وهو يوبخ والدتها، التي تقف في شرفة منزلها، بعدما رفضت وجود "بوتاجاز 10 شعلة" تحت منزلها، لأنه يسبب ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة حول المنزل، وهددت سيدة أخرى باللجوء إلى "الأمن الصناعي"، للتعامل مع الأزمة.

وعلقت على الفيديو: "أمي ساكنة فوق مطبخ مطعم في إسكندرية بالعصافرة، والسوريين مش عارفين نعيش منهم.. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل، وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالأموال".

امي ساكنة فوق مطبخ مطعم عروس دمشق في اسكندرية العصافرة شارع جمال عبد الناصر والسوريين وللأسف معاهم المصريين الفسدة المرتشين خلونا مش عارفين نعيش..

حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل.

وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالاموال. pic.twitter.com/QO1jnDjcsM — Sherin (@Sherin54224609) August 15, 2019

فيديو.. السيدة السكندرية تبكي وتستغيث بالرئيس: متسيبش السوريين يطلعونا من بيتنا

ونشرت "شيرين" عبر "تويتر"، مقطع فيديو لوالدتها تستغيث فيه بالرئيس السيسي، قائلةً: "السوريين فتحنا لهم بلدنا، يرضيك يعملوا فينا كده؟!، أنا انتخبتك مرة واتنين وأنا بمشي على كرسي متحرك، متسيبش السوريين يطلعونا من بيتنا".

انا قرأت لأمي التعليقات ووقفة الناس المحترمين الشرفاء المخلصين معانا والصفحات الي كتبت والله بكت ولسة بتبكي ومش مصدقة ان ربنا وقف جنبنا ناس كتير بعد طول معاناة..

الله يكرمكم ويخليكم ويبعد عنكم كل أذى pic.twitter.com/FNulOpdYbZ — Sherin (@Sherin54224609) August 15, 2019

المطعم السوري يرد في بيان له: المصريين حضن لينا

رد مطعم سوري في الإسكندرية، المتسبب في استغاثة سيدة إسكندرانية ببيان، عبر صفحته على "فيس بوك"، بعد الهجوم الحاد عليه، قائلًا: "تحية طيبة لإخواننا المصريين من إدارة المطعم والعاملين به، الموضوع اللي حاصل موضوع شخصي".

وأضاف بيان المطعم، أنه "للتأكيد، لم يتطاول أحد أو يتعدى (شتم) على حد، ولا عمرنا عملنا كده، لأن أهلنا وجيراننا استقبلونا بصدر رحب، وده واضح من مسيرة 7 سنين للمطعم، واثقين إن إخواننا المصريين حضن لكل الناس، ولا عمرهم يرضو بأذية حد، وكلنا ثقة بالحكومة المصرية، لو علينا حق، أكيد نتحاسب عليه، ولو لينا حق مش حيضيع في بلدنا مصر".

إغلاق المطعم السوري تلبية لمطلب السيدة الإسكندرانية

قرراللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، غلق المطعم السوري بعد استغاثة سيدة سكندرية تسكن فوق المطعم وقالت في فيديو على "فيس بوك" إنها تتضرر من المطعم، الذى تم تشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخالفات جسيمة عليه.

بالفيديو.. صاحب المطعم السوري في أول تعليق بعد إغلاقه: أعتذر لكل مصري

اعتذر صلاح طحاوي، مالك مطعم عروس دمشق بالإسكندرية، وصاحب واقعة الإساءة لسيدة تسكن بالطابق العلوي فوق المطعم، وقال إنه يعتذر لكل إنسان مصري عما بدر منه من إساءة.

وأضاف "طحاوي"، مساء أمس، خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه حريص على تقديم الاعتذار الواجب لكل مواطن مصري، إذا ظهر منه أي نوع من الإساءة.

وعرض خلال مقطع الفيديو أن بنات السيدة السكندرية، هن من أسأن إليه، وفي المقابل رد عليهن، قائلا: "أنا عايز راجل أتكلم معاه"، وأوضح أنه حين طلب منها التحدث إلى رجل، فإنه لا يقلل من قيمة أي امرأة ولكن وفقا للعادات والتقاليد العربية، يرغب الرجل في التفاوض مع رجل مثله.

وواصل كلامه قائلا: "أنا قصدي أتكلم مع العيلة من غير غلط، وهي بتكلمني قولت لها كفاية افتراء"، موضحا أن البوتاجاز الذي أحضره كان لغسله وليس استخدامه، مشيرا إلى أن تلك الأسرة عرضت عليه بيع الشقة بثمن غالٍ جدا أكثر من ثمنه الفعلي بـ4 مرات.

وأردف: "مستحيل أغلط في واحدة بمكانة أمي، وباعتذر للجميع، أنا لا عمري أغلط في ست مصرية ولا راجل مصري"، متابعا: "بحترم السيدات المصريات".

ضبط لحوم فاسدة بالمطعم السوري في الإسكندرية

ضبطت شرطة التموين والتجارة والمرافق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، 30 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم "عروس دمشق" السوري بمنطقة العصافرة.

ورفعت الحملة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المارة بالمنطقة المحيطة: "ثلاجات، شواية، كراسي، ترابيزات"، وجرى تأمين تنفيذ القرارات الفورية الصادرة من المحافظة بشأن غلق المطعم بملحقاته، لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.