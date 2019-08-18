الزراعة: مصر تنتج 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية.. والعكس بالخُضر

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن مصر تنتج 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة، على عكس استيراد تقاوي الخضر الذي وصل إلى 98%، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف "أبوستيت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن كان لابد من وجود برنامج وطني لإنتاج التقاوي خلال الفترة الماضية، موضحا أن مركز البحوث الزراعية أعد برنامجا لإنتاج التقاوي: "نأمل بعد 3 سنين إنتاج أصناف مصرية بجانب الموجودة حاليا، ولابد إننا نزود الأصناف اللي بننتجها من مختلف المحاصيل عشان نقلل فاتورة الاستيراد"، مشيرا إلى أن البرنامج سيجرى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تستورد بذور من الخارج بحوالي مليار دولار: "المشكلة مش بس في المبلغ اللي بنستورد بيه، المشكلة أن المستورد عايز يكسب وأحيانا المكسب بيبقى أبسط من المبلغ اللي تم الشراء بيه بكتير، واللي بيدفع فاتورة دا المزارع والمستهلك، ولما ننتج التقاوي في البلد، الأسعار وتكلفة الإنتاج هتكون أقل، وربح المزارع يزيد والسعر يبقى مناسب للمستهلك".