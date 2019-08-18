أحمد موسى: عيب بيراميدز يغلبنا 3 مرات.. هنلاقيها من الأهلي ولا المنتخب

أبدى الإعلامي أحمد موسى، غضبه الشديد، بسبب خسارة النادي الأهلي من بيراميدز 0-1 ضمن منافسات كأس مصر، ليودع المسابقة مبكرًا.

وطالب حمد موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بإقالة المدير الفني للفريق الأوروجوياني مارتن لاسارتي: "كفاية، شوفوا لنا مدرب يليق بنا، لاسارتي مينفعناش، خرج من الكاس يروح".

وواصل: "الأهلي بره الكاس، ودي حاجة صعبة علينا، بيراميدز تالت الدوري معقولة يخرج بطل الدوري؟!، الجمهور كان نفسه يفرح بعد ما كان خارج من إجازة العيد، نيمتوا الناس متنكدين مع أول يوم عمل!".

وقال: "الزملكوية شغالين عليّا كأني كنت بلعب، ولو بلعب مش هيعملوا فيّا كده، عيب يحصل فينا كده إننا نتغلب 3 مرات من فريق، هنلاقيها من الأهلي ولا المنتخب؟!".

واتفق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، على اتخاذ قرار بإقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه، بالإضافة إلى جهازه المعاون.

وتواصل بعض من أعضاء المجلس، مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإبلاغه بقرار المجلس، مطالبين إياه بسرعة اتخاذ قرار إقالة لاسارتي بعد إخفاقه في كأس مصر.

عاجل.. أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتفقون على إقالة لاسارتي

جاء ذلك بعد الخسارة المفاجئة التي تكبدها العملاق الأهلاوي أمام نظيره بيراميدز، مساء السبت، 0-1، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ونجح المهاجم البوركينابي إيريك تراوري، في تسجيل هدف انتصار بيراميدز على الأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وهي هي الهزيمة الثالثة التي يتلقاها الأهلي من بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني للفريق مارتن لاسارتي.