أديب بعد هزيمة الأهلي: "بيراميدز سيظل عقدتهم.. كفاية عليهم الدوري"

اعتلت فرحة عارمة وجه الإعلامي عمرو أديب، عقب فوز نادي بيراميدز على النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال أديب، إن بيراميدز يبدو أنه سيظل عقدة للنادي الأهلي، ساخرًا: "كنت منتظر هدف الأهلي ييجي في الدقيقة 97 رغم إن الوقت بدل الضائع 6 دقائق فقط، ولكن الأهلي لم يحالفه الحظ، هو الأهلي أصلًا مش نادي كأس، كفاية عليه الدوري".

وأكد الإعلامي أنه ما زال هناك علامات استفهام حول أداء اللاعبين حسين الشحات، ووليد أزارو، مضيفًا: "يا رب الزمالك يعمل حاجة في الكأس بقى".

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف المباراة إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا.

وبهذه النتيجة، يتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع النادي الأهلي البطولة.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنقضى ذهابًا وإيابًا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.