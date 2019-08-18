محمود علم الدين: هوس السوشيال ميديا كشف "فوضى المجتمع"

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك حالة من الهوس لدى المجتمع المصري بمواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الاستخدام الكبير لها.

وأكد في الوقت ذاته، أن السوشيال ميديا، ما هي إلا عمليات اختراق لحياة آخرين، وذلك خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضاف "علم الدين"، أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما تُسبب حالة من الفوضى وتغيير قيم المجتمع نظرًا لرغبة البعض في المكسب السريع من خلالها أو هوس الشهرة، في حين أن الدول الأخرى تستخدم السوشيال ميديا عن طريق الوعي الرقمي والموازنة الرقمية، وهناك محاذير في الاستخدام عند الكثير من الدول، منها أخلاقية أو سلبية.

وأكد أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الصحافة الإلكترونية تعاني من "تريند" السوشيال ميديا، والصحف تجري وراءها، موضحًا أن هناك 37 مليون مواطن مصري يستخدمون فيس بوك، وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات.

وأوضح أن هوس السوشيال ميديا كشف عن كل العورات في المجتمع المصري، مثل "الفوضى، وعمليات اختراق من الخارج، والتغير الأخلاقي للمجتمع"، فضلًا عن الحصول على مكسب سريع من خلال الفيديوهات المنشورة، والإعجابات عبر مواقع التواصل المختلفة.