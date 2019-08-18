تستعرض "الوطن" أبرز فعاليات اليوم، الأحد 18 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

"جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة 213 متهمًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية.

محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

مصر للطيران تستمر في تسيير رحلاتها للعودة من الأراضى المقدسة

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها للعودة من الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

"القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات 100 وظيفة

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لإحدى الشركات بمدينة حائل في المملكة العربية السعودية.

وزارة الثقافة تفتتح مهرجان القلعة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مهرجان القلعة في دورته الثامنة والعشرين.

"زهرة اللوتس" على مسرح ميامي

يستضيف مسرح ميامي، في السادسة مساء، العرض المسرحي "زهرة اللوتس"، المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة.

مسرح الجمهورية يستقبل "صوت الموسيقى"

يستقبل مسرح الجمهورية، العرض المسرحي الغنائي "صوت الموسيقى"، في الثامنة والنصف مساء ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة.

حفل نسمة عبد العزيز على مسرح سيد درويش

تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، أمسية موسيقية في الثامنة مساء وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من معرض ساقية الصاوي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من معرض ساقية الصاوي للكتاب وحتى 24 من أغسطس الجاري، في قاعة النهر.

مكتبة الإسكندرية تعرض فيلم "ربما يكون مغلقا"

تنظم مكتبة الإسكندرية، عرضا لفيلم "ربما يكون مغلقا" للمخرج شريف زهيرى، وفيلم "لمبة نيون" للمخرج عماد ماهر، بدءًا من 7 مساء، يليهما نقاشا مع مخرجيهما، يديره الباحث السينمائي علي العدوي.

مكتبة المستقبل تنظم ورشة بعنوان "الكتابة للمسرح والدراما"

تنظم مكتبة المستقبل ورشة بعنوان "الكتابة للمسرح والدراما" ويحاضر فيها الناقد الفني الدكتور عمر توفيق، وتستمر لـ3 أسابيع.