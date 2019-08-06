إيمان البحر درويش يلغي حفله في "أوبرا الإسكندرية"

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، مساء الإثنين، إلغاء حفل الفنان إيمان البحر درويش، الذي كان من المقرر إقامته على مسرح سيد درويش؛ بسبب اعتذاره المفاجئ.

وأكد "درويش"، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إلغاء حفله، مشيرا إلى إلغاء جميع حفلاته بدار الأوبرا المصرية نتيجة وجود تصرفات وصفها بـ"غير مسؤولة" للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية.

وأردف: "بناءً على ذلك سأعتذر عن جميع حفلات الأوبرا حتى تضع معالي وزيرة الثقافة نهاية لهذا الوضع المثير للشكوك والسخرية".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان إيمان البحر درويش حفلا موسيقيا وغنائيا بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، السبت 24 أغسطس، ضمن استقبال حفلات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية من 16 أغسطس إلى 6 سبتمبر.