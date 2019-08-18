أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد، في بيان، أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد أبو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما)" سقطوا "برصاص جيش الاحتلال شمال قطاع غزة الليلة الماضية".

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن "إصابته حرجة".

وأطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مساء السبت، وفق ما أعلن جيش الاحتلال، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.