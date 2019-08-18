أكد حاكم مديرية دولت آباد بأفغانستان محمد يوسف، مقتل 12 مدنيا على الأقل، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم "بلخ" شمالي البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن يوسف، إن الانفجار وقع صباح اليوم، في قرية "بربر" بمديرية دولت آباد عندما اصطدمت مركبة تحمل على متنها مدنيين بقنبلة مزروعة على جانب الطريق، موضحا أن المدنيين كانوا في طريقهم إلى مدينة "مزار شريف" بوسط الإقليم.

وأضاف يوسف، أن من بين القتلى طفلين و7 نساء، مشيرا إلى أن القنبلة زرعتها حركة طالبان في ظل تواصل الاشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي الحركة في قرية "بربر" على مدار اليومين الماضيين.