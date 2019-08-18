تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق هائل اندلع بأحد الفنادق، بمنطقة الأزاريطة، التابعة لحي وسط، دون حدوث أي إصابات.

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق بأحد الفنادق المطلة على شريط الترام، بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرق وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف، ومسئوولي حي وسط، إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص باندلاع حريق بـ "برجولة" خشب أعلى سطح الطابق التاسع بالفندق المشار إليه، وجرى السيطرة على الحريق، دون إصابات.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والحماية المدنية: تم الدفع بـ6 سيارات وسيطرنا على الحريق

ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 6 سيارات إطفاء مزودة بالسلم الهيدروليكي، دون حدوث إصابات، مرجحًا نشوب الحريق بسبب "الشيشة".

وأضاف "ياسين"، لـ"الوطن"، أن قوات الحماية المدنية نجحت في تأمين ومنع امتداد النيران لـ"تنك سولار" بموقع الحريق، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء النزلاء من الفندق المشار إليه مؤقتًا كإجراء احترازي رغم سلامة كافة الغرف ومنشآت الفندق.