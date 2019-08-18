وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقون كل فخر واعتزاز لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن وطنهم العزيز.

وقال السيسي، خلال كلمته: "مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة فرغم المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، ولذلك فإن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعليما وثقافيا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر إيمانا منا بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، حيث تستهدف الدولة تنشئة العقل المفكر والمستنير، والمستعد لقبول العلم والمعرفة ولاذي يتحلى بمهارات الفهم والتحليل، ولذلك سعينا لتطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليما جيدا يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة".

وأضاف الرئيس خلال الاحتفال بعيد العلم، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين، أن الاهتمام الكبير بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولازال من أهم أولويات الدولة، ومن هنا جاء الحرص على الارتقاء بشباب المبتكرين والموهوبين لدعمهم والاستماع بمشكلاتهم، وهي الأفكار التي تمت ترجمتها لإطلاق مبادرة نحو مجتمع بتعلم وبفكر ويبتكر ثم إطلاق بنك المعرفة المصري.