يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، عددا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح الاحتفال بعيد العلم، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين.