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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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استقالة وزير المالية الأرجنتيني بسبب الأزمة الاقتصادية

استقالة وزير المالية الأرجنتيني بسبب الأزمة الاقتصادية

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"تساعد مسنة".. صور جينيفر أنيستون مشهد من فيلم The Bounty Hunter

الصين تدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية تحقيقا للسلام

الصين تدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية تحقيقا للسلام

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالدستورية العليا

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالدستورية العليا

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عبدالغفار: ندرس إنشاء الجامعة المصرية للتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية

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