مأساة إنسانية.. مستشفى الصداقة بأسوان تلقي مريضا مسنا في الشارع

عاصفة من الغضب أثارتها صورة جرى تداولها بموقع "فيس بوك"، تظهر عجوزا ملقى خارج مستشفى الصداقة التخصصي بأسوان، تبين أنه "مجذوب" ألقى به مجموعة من العاملين بالمستشفى في الشارع.

جرى إعادة المريض للمستشفى، بعد تدخل نائب المدير المستشفى وعلمه بحالته، وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه توجه اليوم للمستشفى لاستيضاح الأمر، حيث تبين أن المريض فاقد الأهلية وغير مدرك لاسمه، حيث قال إن اسمه "عبدالله من مدينة أبو تشت"، ووصل إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة من خلال سيارة إسعاف، وعقب تلقيه العلاج اللازم، وجهت إحدى الممرضات بإخراجه من المستشفى.

أضاف حنفي، في تصريحات صحفية إلى "الوطن"، أن نائب مدير المستشفى أمر بإعادة المريض ووضعه في غرفة، مع تحرير محضر لعدم وجود أي مستندات شخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أسامة الباشا موظف بنيابات أسوان، الذي التقط الصورة داخل المستشفى الصداقة التخصصي: "كنت مساء أمس وتحديدا ساعة المغرب متواجد أمام مستشفى الصداقة التخصصي، وفوجئت أن 4 أشخاص يعملون في المستشفى معهم كرسي متحرك وعليه شخص عجوز فاقد الوعي، وألقوه أمام مكتب حي الصداقة في الواجهة الأمامية للمستشفى".

وتابع أسامة في تصريحات إلى "الوطن"، "عندما سألت عنه قال العمال: (إحنا ملناش دعوه ده جلنا بالإسعاف أخد جرعة من الأدوية لمدة يومين، ثم طلبت كبيرة الممرضين المسؤولة عن الحالة بإخراجه لأنه لا يملك أي إثبات شخصية)، الموقف صعب وغير إنساني ونطالب الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان السرعة في التحقيق، وتوضيح الواقعة للجميع مع محاسبة المقصر".