يعشق كل محبي السيارت شركة bmw، فهي أكبر شركة منتجة للسيارت في العالم، وتنتج شركة bmw المصنعة للسيارات كثير من الفئات والطرازات المختلفة منها سيارات رياضية وسيارت عائلية وسيارت دفع رباعي، وتنتج الشركة أيضاً العديد من المحركات المختلفة، وفي السطور التالية مقارنة بين محركات الشركة من فئة الـ"m" والفئة العادية.

أولاً فئة المحركات العادية ويكون في معظم سيارات الشركة، وتكون قدرة المحرك في الأغلب 6 سلندر بسعة 3 لترات مع تيربو يولد قوة 382 حصان و500 نيوتن. متر من عزم الدوران.

أما محركات الـ"m" التي تنتجها الشركة فهي في الغالب تكون محركات سباقات، وتكون رياضية بشكل كامل، وتكون في الأغلب بسعة 4.4 لتر بقوة 591 حصان، و700 نيوتن . متر من عزم الدوران، وتصل السرعة القصوى لهذه المحركات إلى 305 كم/س.