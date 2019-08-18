يصدر المهرجان العالمي للشعر كوستاريكا أكتوبر 2019، الكتاب الشعري "لا أراني" للشاعر أحمد الشهاوي، باللغة الإسبانية في كوستاريكا من ترجمة الدكتورة عبير عبدالحافظ أستاذ الأدب الإسباني بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الشهاوي على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، أن كتاب "لا أراني" صدر في نسخته العربية عن الدار المصرية اللبنانية في 2018، و هو الكتاب الشعري السابع الذي يصدر بالإسبانية لأحمد الشهاوي، يضم الديوان 54 قصيدة، كتبها الشاعر خلال 3 سنوات من 2013 إلى 2015، وكان الديوان وصل إلى القائمة الطويلة في جائزة زايد للكتاب في الدورة الماضية.