قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، إن أي محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تعني فشل الكتل السياسية في الاختيار، أوعدم نجاحها في الحصول على مغانمها.

وأضاف "الأعرجي"، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم: "لقد أسهمت الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشح من جهة دينية عليا، وهو خيار جيد، وعليه فإن نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيح أيضًا".

وكان عدد من النواب قد توعدوا، خلال اليومين الماضيين، بسحب الثقة من "عبدالمهدي"، إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدولة، متهمين إياه بالإخفاق في إدارة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.