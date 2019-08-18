قال الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية، إن الاتفاق السياسي في السودان يعلن عن مرحلة جديدة في تاريخ السودان، والذي جاء في ظل رغبة شعبية للانطلاق نحو المستقبل.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc"، أن السودان لديه عدة مسارات، تتمثل في المسار السياسي، واستكمال هياكل المرحلة الانتقالية، والمسار الاقتصادي في تحقيق التنمية، والبدء في الإعمار والتنمية والعمل، ومسار إنهاء عزلة السودان، كما أنه أصبح لديه فرصة ذهبية للاتجاه لبناء مستقبل مزدهر في ظل وجود دعم عربي وضمانات دولية.

وتابع "سيد" أن مصر والسعودية، كان لهما دور مهم في تجاوز السودان للمرحلة الانتقالية خلال المرحلة الماضية، حيث ساهمتا في تغليب لغة الحوار، والوصول للحل السياسي، والدعم المالي والاقتصادي، وحشد الدعم الدولي للسودان.

وأشار"سيد" إلى أن السودان على رأس الدول الراعية للإرهاب، وهناك جهود عربية لإنهاء عزلة السودان ورفعها من قوائم الإرهاب.