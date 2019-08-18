هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شعب السودان وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وقائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم، أمس السبت.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية، والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط، الذي زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريبا إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.