مدبولي يوجه بتطوير ميدان التحرير: نهتم بتحويله لمزار أثري سياحي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر الاستشاري المكلف بأعمال التطوير.

وقال مدبولي: "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتا إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأوضح مدبولي، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشيراً إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 م، وكذا الاهتمام باعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع، مطالباً المهندس شهاب مظهر، بسرعة الانتهاء من مخطط التطوير لتتولى شركات المقاولات التنفيذ على الفور.