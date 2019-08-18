رفضت حكومة جبل طارق طلبا أمريكيا بالابقاء على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت حكومة جبل طارق: "لن نقدر على تلبية طلب الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت طلبا الخميس الماضي لاستمرار احتجاز الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق وذلك بعد إعلان سلطات جبل طارق، صباح الخميس أنه قد يسمح للناقلة الإيرانية "جريس 1" بالمغادرة بعد قرار المحكمة المعنية.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، قال الأربعاء الماضي إن عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق تسير بإيجابية.

يأتي ذلك بعد أن نفت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا، المعلومات الإيرانية التي تحدثت الثلاثاء الماضي عن إفراج قريب عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ مطلع يوليو الماضي.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، أعلنت نقلا عن مصادر في سلطات جبل طارق، على حد قولها أنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، وأكدت المصادر على سعيها لتخفيف التصعيد الناجم عن احتجاز "ناقلة النفط"، والتي وصفته بالقانونية.

وتوقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، في القريب العاجل، ورجح نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي، أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مشيرا إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وجرى تبادل الوثائق المطلوبة لذلك.

واحتجزت سلطات جبل طارق، مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا، ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة "جريس1"، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة في سوريا.