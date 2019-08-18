أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي انطلقت في شهر مايو من العام الحالي تحت اسم "صحتنا في أسلوب حياتنا".

وأوضحت زايد، أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الاقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الحالي من خلال تخصيص 30 عيادة للاقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

ودعت وزيرة الححة المواطنين إلي المشاركة في الحملة التي بدأت عملها بالفعل في محافظات "القاهرة، الجيزة الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان"، مشيرة إلى أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشرة مساءً.

وأوضحت أنه يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم علي الاستمرار و المتابعة في الاقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وأضافت أن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة و تجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

ولفتت إلى أن أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين وأرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها، توجد عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الموجودة على "فيس بوك" و التي تحمل اسم "100 مليون صحة".

https://www.facebook.com/1500804263352349/posts/1932101983555906/?sfnsn=mo