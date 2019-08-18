صورة أ.د. عاطف منصور، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 389 لسنة 2019م، بتعيين الأستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، عميدًا لكلية الآثار بجامعة الفيوم لمدة 3 سنوات، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، مساء اليوم.

كان منصور، شغل منصب عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم سابقًا، وأيضًا أستاذ علم المسكوكات والآثار الإسلامية بالجامعة، وعضو لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة، وصاحب المدرسة العلمية المتميزة على مستوى العالم في مجال علم المسكوكات الإسلامية.

وفاز بجائزة التفوق العلمي من الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2012م، وجائزة الدولة في التفوق في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2019م.