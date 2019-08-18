قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس صاحب كشك 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتجميع بطاقات التموين بهدف الحصول على الخبز المدعم.

وكشفت النيابة وتحريات المباحث، أن المتهم يحصل على الخبز ويعيد بيعه بأسعار سياحية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من أقوال المتهم أن المواطنين يقومون بإعطائه بطاقات التموين مقابل الحصول على مبلغ مالي شهريا.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة، قيام صاحب كشك كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بقصد استخدامها في الحصول على الخبز المدعم، وإعادة بيعه بالسعر السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته 141 بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.