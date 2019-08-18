بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولين كويتيين، اليوم، "المستجدات الإقليمية" والتطورات في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن ظريف ألتقى نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح "واستعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة".

وأكد ظريف، في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر "تويتر"، أنه "شدد على أن مقترح إيران لمنتدى حوار إقليمي واتفاق بعدم الاعتداء يلغي الضرورة للاعتماد على اطراف خارجية"، مضيفا: "محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية. أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، ولم يرد أي حديث عن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية.

وتأتي زيارة ظريف إلى الكويت في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، وتفاقم التوتر مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية عليها.