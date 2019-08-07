قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حماية الملاحة في مضيق هرمز قضية أمنية عالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بواشنطن، أن بريطانيا ترغب بخفض التوتر مع إيران في مياه الخليج، مشيرا إلى رغبة بريطانيا في الاستمرار بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وحذرت إيران في وقت سابق من نشوب حرب بالمنطقة، مشددة على أنه حال شن حرب عليها لن تبقي أي دولة في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأن الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أن طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا الثانية، وأن هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأن إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أن ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأن تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.