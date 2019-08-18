افتتح، اليوم، المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مركز خدمات التموين المطور لحي غرب.

واستقبل المركز المواطنين التابعين لحي غرب لأداء الخدمات التموينية المختلفة، من خلال نظام إلكتروني متكامل مزود بنظام نداء آلي، تيسيرا على الجماهير بواسطة موظفين مدربين على السيستم الحديث من خلال نظام الشباك الواحد.

ويجري استقبال المواطنين من خلال موظف الاستقبال، لإعطاء المواطن رقم للتعامل على الشبابيك البالغ عددها 9، على كل شباك موظف على جهاز حاسب آلي، للتعامل من خلاله لأداء الخدمات التموينية في وقت قصير في مكان متسع لأكثر من 50 مواطنا، مجهز بكراسي للانتظار وبه لوحات إرشادية لكل حالة ومزود بكاميرات إلكترونية لمتابعة الأداء.