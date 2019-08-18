كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تكثف حاليا من برامج تقييم أداء الموظفين، تمهيدا لنقل 50 ألف منهم إلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، منتصف العام المقبل، حيث من المقرر الانتهاء من اختبارات تقييم الموظفين خلال الشهر المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه من المتوقع أن يجرى الانتهاء من قوائم المُرشحين للنقل، خلال الربع الأخير من العام الجاري، أو على أقصى تقدير مطلع العام المقبل، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل نقل دواوين الوزارات وهيئاتها التابعة بالكامل، موضحا أن الموظفين العاملين بالمحافظات لن يجرى نقل أي منهم للعاصمة الإدارية.

وكانت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أكدت قبل أيام، أن العمل جارٍ بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية في تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية، حيث من المقرر أن يجرى توفير وحدات للموظفين في "العاصمة" ومدينة بدر، بتيسيرات في السداد ليبدأوا في سداد الأقساط لمن يريد منهم الحصول على وحدة.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيجرى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مصممة خصيصا للموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية، من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وتجري وزارة التخطيط حاليا، بالتعاون مع مراكز تقييم مختلفة، في تقييم المرشحين من الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغات، والجدارات السلوكية، فيما تجري كل وزارة بنفسها عملية التقييم التخصصي للموظفين، على أن يتم انتقاء أفضل العناصر في نهاية الأمر.