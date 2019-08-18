قال الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية فى جامعة المنصورة، الحائز على جائزة النيل، إن تكريم القيادة السياسية للعلماء والباحثين بمثابة «احترام للعلم وإعطائه قيمة عظمى»، مؤكداً أن الدولة التى تؤمن بالعلم والعلماء تضع نفسها بمصاف الدول المتقدمة.

وأشار «صبح»، إلى حصوله على العديد من الجوائز التقديرية والتشجيعية طيلة السنوات الماضية، فحصل على جائزة الدولة التشجيعة فى العلوم التطبيقية، وكذلك جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية، انتهاء بجائزة النيل فى العلوم الطبية والتكنولوجية المتقدمة.

لافتاً إلى أن الفوز بالجائزة الأخيرة يستلزم تقديم أبحاث علمية ذات قيمة، إضافة إلى ضرورة نشرها فى مجلات دولية وعالمية، وأهمية ما تقدمه للمجتمع من فائدة ترفع مستواه وتُنميه.

وأضاف: «نشرت أكثر من 200 بحث فى مجلات عالمية، جميعها تهدف إلى حل مشاكل صحية، سواء داخل مصر أو خارجها، وأبرز الأبحاث تتعلق بإصابات الكلى والبلهارسيا وطرق علاجها، وكذلك أبحاث فى تأثيرات الفيروس الكبدى (سى) على الكلى، وإنتاج عدد من الأبحاث تتعلق بزراعة الكلى».

محمد صبح: أتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العلماء.. ونشرت أكثر من 200 بحث فى مجلات عالمية.. أبرزها عن طرق علاج مرضى الكُلى والبلهارسيا

وتابع: «هناك عدد من المتطلبات يحتاجها الباحث للفوز بجائزة النيل أو غيرها من الجوائز، أبرزها البحث العلمى وتطويعه فى خدمة المجتمع، واستطعت تأسيس درجة علمية (الدكتوراه) فى أمراض الكلى، واستغرقت أكثر من 15 عاماً لتأسيسها، فضلاً عن إنشاء مركز البحوث التجريبية بكلية الطب، وهو من النقاط التى تتميز بها كلية طب المنصورة وأعمل على خدمة جميع الكليات الطبية بالجامعة».

وأشار إلى أنه استطاع بمساعدة عدد من الأساتذة، تنمية قدرات البحث العلمى لدى طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة، عبر تنمية الوعى الوطنى، وتأسيس فرق بحثية تضم عدداً من الطلاب، الذين قدموا أبحاثاً علمية تم نشرها فى مجلات دولية، واستطرد: «أنشأت وحدة ومركز (الطب التجددى)، لإجراء أبحاث فى الخلايا الجزعية بالأمراض المختلفة، فضلاً عن تأسيس جمعيات خيرية لمرضى زرع الكلى، وخدمتهم علمياً وطبياً ونفسياً، وكذلك إنشاء الجمعية الأهلية للغسيل الكلوى، كما أسعى لتخريج أجيال جديدة متخصصة فى أمراض الكلى، ومساعدتهم فى خدمة المرضى، والبحث العلمى».

وأشاد «صبح»، بخطوات القيادة السياسية فى دعمها للعلم والعلماء، خاصة فى الفترة الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالباً جميع القيادات بأن يحذوا حذو الرئيس فى الاهتمام بالبحث العلم، وتنفيذ توجيهاته فى هذا المجال والاستفادة من قدرات العلماء فى خدمة المجتمع.