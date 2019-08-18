استجاب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، لطلب شاب يُدعى محمد شلتوت، حديث التخرج بكلية الهندسة، بالعمل معه في إحدى شركاته، وذلك خلال تغريدة لـ"ساويرس" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووجَّه الشاب حديثه لنجيب ساويرس: "حضرتك وعدتني من خمس سنين لما قابلتك في الجونة إني لو اتخرجت بتقدير جيد جدا من هندسة هتشغلني معاك وقلتلي ابقى فكرني بأمارة الكرافتة اللي عجبتك.. للأسف حضرتك أخلفت وحاولت أوصلك بكل الطرق، أنا بس عايز حضرتك ترد عليا إن حضرتك مش فاكر أو إن حضرتك كان الوعد ده مجرد تشجيع مش أكتر".

بدوره، أعاد ساويرس نشر التغريدة الخاصة بالشاب، وعلق عليها قائلا: "ابعت لي نمرتك".