أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، على سؤال من فتاة تُدعى غادة، والتي قالت "عندي قطط في الشقة معايا وهما صغيرين وبشترى لهم أكل وشُرب وحاجات من دي وحاجات كتيرة، هل ده حرام؟".

وقال "شلبي"، ردا على الفتوى، "ليس هناك حرام في ذلك، حيث إن تربية القطط حلال ولكن من المهم أن لا يكون هناك إسراف في الإنفاق عليهم"، مضيفا: "لو المسألة هتزيد يبقى حرام، لأن الأولى بهذه الأموال الغارمين والغارمات والفقراء والمساكين، المفروض نبدأ بالأحوج".

وتابع، "نصرف على أكل القطط عادي ولكن في حدود ضيقة جدا، لو هنسرف في شراء أكل للقطط بلاش تربيتهم من الأساس".

كما رد أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يدعى مصطفى حول "عندي كلب حراسه وعاوز أبيعه، أنا كنت جايبه للحراسة بس بهدل الشقة، فهل يجوز"، حيث قال "شلبي"، إنه يجوز بيع كلاب الحراسة وبعض الفقهاء أجازوا بيعها، فهو جائز.