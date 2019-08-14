أكدت دار الإفتاء، أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: ما آخر وقت لذبح الأضحية؟، أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده.

وتابعت بقول الإمام الشافعي: "إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا أضحية له".

وأشارت إلى أن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، أي قبل الظهر، لما روي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء» أخرجه البخاري.