تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، بالتعاون مع قوات الشرطة، من رفع 65 حالة إشغال متنوعة، و27 عائقا خرسانيا، و15 حالة إزالة فورية، في حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة، ورفع الإشغالات على الأرصفة، بمناطق متفرقة بالمدينة.

بدأت الحملة، عملها من ميدان المسلة مرورا بشارع جمال عبدالناصر بالمناطق المحيطة ببنك الأسكندرية والإصلاح الزراعي وموقف مصر، ثم توجهت لشارع أحمد حلمي مرزوق، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاءت الحملة، تنفيذاً لتكليفات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الطرق العامة ورفع الإشغالات على الأرصفة، تحت إشراف اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم.

وتمكنت الحملة، من رفع الإشغالات بمختلف صورها، وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطرق العامة، وإزالة التند ومصادرة الكراسي وشاشات العرض لـ3 مقاهي، وغلق 2 منها، بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحقيق السيولة المرورية، والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على الطرق العامة، ورفع الإشغالات على الأرصفة، بشكل يومي للقضاء على الزحام والتكدس على الأرصفة، مع مصادرة البضائع، وكذلك مراجعة تراخيص المحلات التجارية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.