يعاني البعض من حدود المرتب، التي تجعله يستكمل باقي الشهر بالمديونيات أحيانا، لذا ففكرة الادخار والتوفير من المرتبات تعتبر مستحيلة من وجهة نظر الكثيرين.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض بعض الأفكار التي تساعدك على الادخار.

1 - على الشخص فور استلام المرتب، تقسيمه في أظرف حسب الاحتياجات فهناك مصاريف أساسية كدفع فاتورة الكهرباء والماء والغاز، وهناك مصاريف استهلاكية كشراء احتياجات المنزل، وهناك المصروف الشخصي، وظرف أخير بمبلغ يمكن الاستغناء عنه لادخاره، على الفرد الالتزام بكل ظرف وعدم تخطي حده للأخذ من ظرف آخر.

2 - يجب تدوين وشراء ما تحتاجه من أغراض أساسية بشكل دائم، وتنقيتها من وقت لآخر والابتعاد عن الأغراض الثانوية قدر الإمكان.

3 - تجنب شراء الأدوات المكلفة واستبدالها بمكونات عادية متوفرة بشكل طبيعي في المنزل، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام قشور الفواكه ووضعها على فواحات من الفحم بدلا من شراء معطر الجو.

4 - الالتزام بنظام غذائي صحي ومحدد، وتجنب تناول الوجبات السريعة.

5 - يمكن شراء اللحوم والأسماك من المجمعات الاستهلاكية، التي توفرها الدولة بأسعار مخفضة بدلا من التعرض لجشع التجار.

6 - عند شراء المستلزمات المنزلية عليك التأكد من سعر المنتج مع مراعاة ما إذا كان يناسب ميزانيتك أم لا.