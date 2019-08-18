أعرب الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، منذ قليل، عن سعادته البالغة لتكريمه في احتفالية "عيد العلم" من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال، خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن تكريم السيسي له بمثابة رسالة واضحة باهتمام القيادة السياسية بالعلم والعلماء، كما أن هذا التكريم يدفعه بقوة للانطلاق إلى الأمام، والعمل في كافة النواحي من أجل أن ينعكس هذا العمل على الاقتصاد.

وأوضح أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، أن هذا التكريم يعتبر تكليف للعمل بشكل إيجابي للارتقاء بشكل أفضل بالجامعات، مما ينعكس على مستوى الخريجين، والاقتصاد، مضيفًا :" النهاردة يوم مختلف بالنسبة لي بسبب تكريمي من قبل القيادة السياسية".

وشدد على أهمية البحث العلمي في تقدم الدول، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بالعلم والعلماء، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى بذل المزيد من الجهود للتعاون الإيجابي بين أساتذة الجامعات والطلاب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية عيد العلم، وقام بتكريم عدد من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.