تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لشاب مصاب بـ"متلازمة داون" يتعرض للتنمر والترهيب من قبل مجموعة من شباب الشوارع برفقة كلب بوليسي كبير، أمام أحد المطاعم الشهيرة في منطقة مصر القديمة.

وكتب محمد يسري، صاحب المنشور الأصلي والشاهد على الواقعة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "الحفلة اكتملت بإرهاب مكتمل الأركان لما جه المراهق اللي في الصورة ده ومعاه كلب چيرمن شيبرد وشرس، وفضل يهدد بيه الولد ده ويجري وراه بالكلب فترة طويلة في وسط ضحك وكركرة من كل الموجودين وصمت غريب من اللي شغالين في المطعم".

على عكس ما قاله الراوي الأصلي للواقعة، نفت هدى عربي، شقيقة أدهم عربي، وصاحب الكلب الذي ظهر في الصور، استخدام شقيقها الكلب لترهيب الشاب "إيهاب" المصاب بمتلازمة داون والمعروف هناك بين أبناء المنطقة والعاملين في المطعم، مؤكدة أنهم أصدقاء وتربطهم علاقة صداقة منذ نحو 4 سنوات.

الواقعة كلها مجرد "هزار" بين أدهم صاحب الكلب، وصديقه "إيهاب" المصاب بمتلازمة داون، ووفقا لحديث هدى، شقيقة الشاب أدهم صاحب الكلب الذي ظهر في الصور، لـ"الوطن"، فإن الشاب المصاب بمتلازمة داون اعتاد على رؤية الكلب مع أدهم، وشقيقها كان يداعبه ولم يحاول ترهيبه كما جاء في المنشور المتداول.

"ألماظ سيد أحمد" والدة إيهاب صاحب متلازمة داون، أكدت أنها سمعت عن الواقعة من ابنها وأصدقائه، وحسبما روى لها "حباظة" صديقهم الشاهد على الواقعة، فإن أحد الشباب في الشارع كان يصطحب كلبا وحاول مضايقة ابنها إيهاب دون دون تعرضه لإصابة.

وأضافت الأم، لـ"الوطن"، أن هناك مجموعة من الأشخاص اعتذروا لها عما حدث مع ابنها، قائلة: "وعدوني مش هيحصل ده تاني".

وكان محمد يسري، شاهد العيان وصاحب المنشور المتداول عن الواقعة، أكد لـ"الوطن" ما كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، لافتا إلى أنه تم مطاردة الشاب المصاب بمتلازمة داون وسط ضحكات الشباب.