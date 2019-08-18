نصر: تكريم السيسي لمنتخب "شباب اليد" شجع الناشئين على الفوز بكأس العالم

أعرب المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته البالغة بفوز لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين في مقدونيا بكأس العالم، موضحًا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتخب الشباب في كرة اليد في مؤتمر الشباب الماضي، منح حافزًا كبيرًا لمنتخب الناشئين للحصول على بطولة كأس العالم.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق خطط مبكرًا للحصول على بطولة كأس العالم، وبفضل الله وعزيمة اللاعبين تحقق الحلم، مؤكدًا أن فوز المنتخب بكأس العالم هو إنجاز كبير.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن :"تكريم الرئيس السيسي لمنتخب الشباب لكرة اليد كان مفاجئة وتقدير من الرئيس، وننتظر تقدير مماثل لمنتخب الناشئين اللي حققوا دهب وحصدوا اللقب لأول مرة"، مؤكدًا أن منتخب اليد للناشئين حقق الفوز في جميع المباريات بفارق نقاط كبير.

وتابع: "لدينا طموح كبير للاستمرار في حصد البطولات ونحتاج لدعم، ويجمع هؤلاء اللاعبين حب اللعبة ونبذ الألوان والانتماءات والاهتمام بالمصلحة العليا لمصر".