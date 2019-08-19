رامي رضوان: "بدون كلام" و"الخجل" سر ارتباطي بدنيا سمير غانم

كشف الإعلامي رامي رضوان، كواليس تعرفه على زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وارتباطه بها، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، حيث ذكر أنه قد أخذ قرارًا بينه وبين نفسه بعدم الارتباط بشخص من داخل وسط الميديا سواء المجال الإعلامي أو المجال الفني.

وأضاف "رضوان"، أنه تخلى عن هذا القرار بعد تعرفه على الفنانة دنيا سمير غانم، حيث رأى دنيا للمرة الأولى في تجمع لبعض الأصدقاء، وتوقع أن تكون دنيا مزهوة بنجوميتها، لكن ظنه كان في غير محله"، موضحا أنه عندما كانوا يلعبون لعبة "دون كلام" أحس بنوع من الكيمياء بينهما، وشعر أنه يحبها ولكنه ظل بعدها فترة غير متأكد من إحساسه.

وأشار إلى أنه حرص على تلبية دعوات صديقهما بعد ذلك اللقاء فقط إذا كانت دنيا موجودة، وامتدت مرحلة جس النبض بينهما لفترة لم يحاول خلالها، طلب رقم هاتفها بسبب الخجل، ولكنه تجاوز مرحلة الخجل وطلب رقم هاتفها، ومع مرور الوقت شعر بأن هناك إعجاب متبادل بينهما.