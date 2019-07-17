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رئيس السكة الحديد بأسوان ينفي تعطل قطار الـvip: في طريقه لسوهاج

رئيس السكة الحديد بأسوان ينفي تعطل قطار الـvip: في طريقه لسوهاج

القائم بأعمال السفير الأمريكى: علاقتنا بالقاهرة ممتازة وندرس بعناية إدراج الإخوان كجماعة إرهابية

القائم بأعمال السفير الأمريكى: علاقتنا بالقاهرة ممتازة وندرس بعناية إدراج الإخوان كجماعة إرهابية

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

كيف تساهم الأبقار والأغنام في زيادة الاحتباس الحراري للأرض؟

كيف تساهم الأبقار والأغنام في زيادة الاحتباس الحراري للأرض؟

"التجارة" تخاطب "الغاز والكهرباء" لفحص استهلاك مصانع درفلة الحديد

"التجارة" تخاطب "الغاز والكهرباء" لفحص استهلاك مصانع درفلة الحديد

فيديو.. تفاصيل تبرع أسرة ببناء مدرسة في طنطا بتكلفة 24 مليون جنيه

فيديو.. تفاصيل تبرع أسرة ببناء مدرسة في طنطا بتكلفة 24 مليون جنيه

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هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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