نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم أمام استاد القاهرة الدولي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وكتب رضوان: "مسك ختام البطولة، كالعادة هتتألقي وتنوري حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظروا دنيا سمير غانم وأغنية الختام".

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الفنانة دنيا سمير غانم ستقدم أغنية "وأدينا النهاردة" خلال فعاليات حفل ختام بطولة أمم أفريقيا، بعد غد الجمعة.

وتحيي دنيا حفل ختام البطولة، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي السغنال والجزائر، في استاد القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر أن أغنية "وأدينا النهاردة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوته 3"، الذي عُرض في رمضان الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019.