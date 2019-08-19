أفصح الإعلامي رامي رضوان، عن سر ارتدائه الدائم لسلسلة، وذلك خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، حيث ذكر أنه يمتلك سلسلة اشتراها مكتوب عليها آية الكرسي كنوع من التحصين من العين والحسد، حيث شعر بارتياح نفسي كبير عقب ارتدائها واقتنائها، ودائما ما يشعر ببهجة عند ارتدائها.

وأوضح "رضوان"، أنه يُداوم على ارتداء هذه السلسلة، ويرتديها يوميًا، مؤكدًا أنه حال نزوله من المنزل دون ارتدائها بسبب النسيان يشعر بخنقة وضيق، كما أنه لم يستمع لنصائح أصدقائه بتجنب ارتدائها، حيث نصحوه بعدم ارتدائها تحاشيًا لتلقى انتقادات من المشاهدين، ولكنه كان يرد عليهم "معنديش مشكلة مبعملش حاجة عيب".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أنه يّحرص خلال فترة إجازته على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة بعض المنشورات لكنه يبتعد عن الردود على التعليقات.