أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبَّر ولي العهد خلال الاتصالين، عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.