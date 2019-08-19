قال الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية والحاصل على شهادة الدولة التقديرية في العلوم والتكنولوجيا، إنه فخور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في عيد العلم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه يعتبر هذا التكريم دفعة للمزيد من العمل "إحساس بالرضا إن مشوار الحياة في الآخر يبقى فيه تقدير من الدولة وأن الجهد محل تقدير".

واعتبر قنديل أن تكريمه ليس لشخصه ولكنه لمجموعة عمل كبيرة تبدأ بزملائه ومعاونيه والطلاب المبدعين، مؤكدا أن التكريم لمجموعة متكاملة من الباحثين.

وأشار قنديل إلى أن إحياء عيد العلم خطوة ايجابية وطيبة، مطالبا بتكرار الاحتفال بعيد العلم كل عام وتخصيص موعد ثابت للاحتفال به على أن تكون القضايا المؤسسية العلمية وتضاعف الدعم المادي للعلم من مظاهر هذا العيد.