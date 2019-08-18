قال الدكتور شريف قنديل، أستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية وأحد المكرمين في عيد العلم، إن تكريمه، اليوم، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث بداخله سرور وسعادة، مؤكدا أن لقاء الرئيس مع العلماء عامل محفز للنجاح في مزيد من الدراسات والأبحاث.

وأضاف "قنديل" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك الجائزة ليست لشخص وحده ولكنها تعود على المجموعة التي عملت كيدا واحدة للوصول إلى ذلك التكريم، موضحا أن أكاديمية البحث العلمي تحتوى على برامج لدعم البحوث وتطوير الابتكارات والاختراعات.

وأكد قنديل أن الاختراعات تليها الاستثمار في الصناعة والإنتاج حتى يشعر المواطنين بهذه الابتكارات، وهو توجه تبنته مصر حاليا وهو أمر هام بسبب استمرار مصر في التعليم والإنتاج والصناعة، مشيرا إلى أن منظومة البحث العلمي تحددها احتياجات الوزارات، وتابع: "فيه بلاد تضع كتاب فيه احتياجات الوزارات وعلى أساسها يعمل المخترعين والباحثين في اختراعاتهم لتعويض ما ينقص تلك الوزارات".