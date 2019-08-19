التحقيق مع مصرية وجارها الكويتي في إلقائه ملابس داخلية أمام شقتها

أجرت الأجهزة الأمنية في الكويت، تحقيقا مع مقيمة مصرية وجارها، بسبب مشاجرة بينهما، على خلفية اتهام السيدة لجارها، بإلقاء ملابس داخلية في الممر المؤدي إلى شقتها.

الواقعة كما نقلتها جريدة "الرأي الكويتية" أن مصرية مقيمة في الكويت تشاجرت مع جارها، بسبب وجود ملابس داخلية ملقاة في ممر أمام سكنها.

توجهت المصرية لجارها وعاتبته بسبب وجود هذه الملابس غير اللائقة أمام ممر شقتها في إحدى مناطق محافظة حولي، ووقع نقاش حاد بينهم توجهت على إثره المصرية لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

ونقلت "الرأي" عن مصدر أمني أنه تم استدعاء الجار، وأثناء التحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، قال إن جارته المصرية شتمته وسجل بحقها قضية سب وقذف، وخضعت هي وجارها للتحقيق في ملابسات الاتهامات المتبادلة بينهما.