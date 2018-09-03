قالت المحامية دينا المقدم، إن جميع الأفعال والأقوال التي بها إيحاءات جنسية تدخل ضمن تعريف جريمة "التحرش"، مضيفة أن إرسال صورة شخصية بدون ارتداء ملابس داخلية عبر الشات يعتبر "تحرش" أيضًا.

وأضافت المقدم، خلال حوارها مع الإعلامية بثينة كامل، مقدمة برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة "اليوم"، أن هناك مشكلة كبيرة في المجتمع تتمثل في "ابتعاد الأسرة عن تربية الأبناء، بسبب انشغال الأب والأم بالعمل على حساب أبنائها".

وكشفت المقدم، أن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في التحرش الجنسي، من حيث الكم والكيف، مطالبة المرأة بالتوجه لأقرب قسم لتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لجسمها وكيانها، بأي كلام جارج.